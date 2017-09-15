لبنان : القبض على سوري و ابنه القاصر بتهمة تشغيل شقيقة الأخير و زوجته القاصر بالدعارة

اعتقلت قوات الأمن اللبنانية رجلاً سورياً وابنه القاصر، بتهمة إجبار زوجة الابن، وهي قاصر كذلك، على ممارسة الدعارة في لبنان.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن بيان لشعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الأربعاء، أن “الفتاة السورية القاصر (أ.د)، من مواليد عام 1999، لجأت إلى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص، بتاريخ (7/9)، وادّعت على زوجها القاصر وأبيه، بإرغامها على ممارسة الدعارة”.

وقالت الفتاة السورية، إن زوجها القاصر “م.ع”، من مواليد عام 2001، ووالده “أ.ع”، من مواليد عام 1968، يرغمانها على العمل في مجال الدعارة إلى جانب شقيقة الزوج “و.ع” من مواليد عام 1989، وأنّها أُرسلت للعمل لدى أكثر من شخص ينشطون في هذا المجال.

وأشارت القاصر، إلى أنّها “كانت تُنفّذ ما يُطلب إليها خوفاً من التعرّض للتعنيف من قبل القوادين المذكورين، الّذين كانوا يعمدون لإيهامها بأنّ هاتفها الجوال مراقب، وبإمكانهم معرفة مكان تواجدها وتتبّع تحرّكاتها”.

وتمكنت الفتاة من التوجه إلى مكتب الاتجار بالبشر، بعد أن تعاطف معها شخص أرسلت له الفتاة للبقاء معه ليومين، مقابل 400 دولار أميركي، فأرشدها للادعاء لدى المكتب المذكور.

وتمكّنت دورية من المكتب، من توقيف الزوج ووالده وشقيقته، وذلك بعد مداهمة شقتهم السكنية في محلة غزير، حيث اعترفوا بما نسب إليهم، وأحيلوا إلى القضاء المختص، بينما أودعت الضحية لدى إحدى الجمعيات، فيما يتواصل العمل لتوقيف باقي المتورطين، الّذين تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحقّهم.