مسؤول إماراتي : تهديدات الحوثي و حماقته تكشف مدى اليأس

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ليل الخميس إن “تصريحات الحوثي التي تهدد وتستهدف الإمارات وعاصمتها دليل مادي ثابت على ضرورة عاصفة الحزم، فمليشيات إيران أهدافها خسيسة وخطرها حقيقي”.

وجاء ذلك رداً على تهديد زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشن هجمات صاروخية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى أهداف نفطية سعودية، في كلمة بثتها قناة “المسيرة” الناطقة باسم المتمردين.

وأضاف الدكتور قرقاش بحسب شبكة ٢٤ أن “ملك الحزم أطلق العاصفة لإدراكه خطر تغيير التوازن الإستراتيجي، وتهديدات الحوثي تؤكد ذلك، والتحالف العربي يخوض معركة ضرورية لمستقبل المنطقة”.

وأشار إلى أن “تهديدات الحوثي وحماقته لا تخيفنا، وتكشف عن يأس لمن يدافع عن أوهام تشظت، ولكنها تكشف يقيناً عن النوايا المبيتة لأمن واستقرار الخليج العربي، فالتحديات التي نشهدها تستدعي المزيد من التضامن العربي، والتحالف العربي مثال، رهان الإمارات عربي والسعودية ومصر عموديه”.

وفي صعيد آخر، جدد زعيم المتمردين في كلمته تهديداته للسعودية، قائلاً إن “القوة الصاروخية تمكنت من إنجاز مرحلة ما بعد الرياض، ولا زالت المسارات وخطوط الإنتاج تتنامى”.