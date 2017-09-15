مفتي بشار قال إنه عرض ” مغري ” يصعب رفضه .. والد رئيس الشيشان يتبرع بمبلغ ضخم لإعادة إعمار الجامع الأموي بحلب

قالت وكالة فرانس برس، الخميس، إنه “بعد سيطرة القوات النظامية على كامل مدينة حلب، أراد مفتي المحافظة محمود عكام أن يساهم أهلها في إعادة إعمار الجامع الأموي الكبير، لكن عرضاً قدمه الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف كان مغرياً إلى درجة يصعب رفضه”.

ويقول عكام لصحافيين شاركوا في جولة نظمها الجيش الروسي في مدينة حلب وبينهم فريق وكالة فرانس برس: «كان مصراً جداً، وعلى اعتبار أننا ننتمي للديانة ذاتها ويفهمنا، فقبلنا».

وإلى جانب كونه حليفاً وفياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقدم الرئيس الشيشاني نفسه على أنه طرف مؤثر في العالم الإسلامي.

وأرسل قاديروف باسم والده أحمد مبلغاً قدره 14 مليون دولار لإعادة ترميم الجامع الأموي.

ويقول عكام إنهم تبلغوا أنه في حال كان المبلغ المرسل غير كاف، «سيرسلون أكثر»، منتقداً في الوقت ذاته منظمة «يونيسكو» التي لم تقم بواجبها الكامل إزاء تراث المدينة، بحسب قوله، في وقت مدّ قاديروف يده «للمساعدة في وقت صعب».

وسبق لقاديروف أن ساهم في إعادة إعمار أكبر مسجد في روسيا، لكنه تعرض لانتقادات من جريدة «نوفويا غازيتا» المعارضة التي اعتبرته التمويل «الأقل شفافية». (AFP)