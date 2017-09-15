وزير خارجية الدنمارك : لا مخاوف من أن يحتل أحد بلادنا

وزير خارجية الدنمارك : لا مخاوف من أن يحتل أحد بلادنا

أعلن وزيرا خارجية لاتفيا إدغار رينكفيتش والدنمارك أندرس صامويلسون أن تدريبات “الغرب-2017” الروسية البيلاروسية المشتركة لا تمثل خطرا عسكريا مباشرا على أمن المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الدنماركي في مؤتمر صحفي مشترك في ريغا الخميس، أنه لا توجد هناك مخاوف من أن أحدا سيحتل الدنمارك، مثلا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة فهم الأحداث الجارية، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية.

وأكد صامويلسون في هذا السياق أهمية متابعة “استراتيجية روسيا”، مشيرا إلى وجود قلق بهذا الشأن.

يذكر أن وزيري خارجية لاتفيا والدنمارك بحثا في ريغا الخميس تعزيز أمن المنطقة في إطار حلف شمال الأطلسي وكذلك مستقبل الاتحاد الأوروبي وتعاون دول شمال أوروبا.

واعتبر وزير الدفاع اللاتفي في وقت سابق الخميس أن مخاوف المجتمع اللاتفي من الخطر الناجم عن مناورات “الغرب-2017” الروسية البيلاروسية التي انطلقت اليوم، مبالغ فيها أكثر من اللازم.(RT)