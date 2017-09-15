وسائل إعلام لبنانية : انتحار فتى سوري شنقاً إثر خلاف حاد مع والده في بيروت

وسائل إعلام لبنانية : انتحار فتى سوري شنقاً إثر خلاف حاد مع والده في بيروت

قالت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، إنه “عثر على فتى سوري مشنوقاً” داخل كراج سيارات، في شارع الحوري، طريق الجديدة بيروت.

وذكرت صفحة “وينيه الدولة” اللبنانية المعروفة، أن الفتى (13 عاماً)، وجد صباح الأمس (الخميس) مشنوقاً داخل كراج للسيارات، حيث يعمل.

وأضافت أن الحادثة وقعت على إثر خلاف حاد بين الفتى ووالده.

وختمت بالقول إن الأجهزة الأمنية حضرت وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.