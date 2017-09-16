أحلام لن تشتري ” iPhone X ” خوفاً من أن يخلط بينها و بين القمر !

أحلام لن تشتري ” iPhone X ” خوفاً من أن يخلط بينها و بين القمر !

نشرت المغنية الإماراتية #أحلام تغريدة على حسابها على تويتر قالت فيه أنها كانت ترغب بشراء هاتف “iPhone X” الجديد، لكنها لن تفعل بسبب خاصية التعرف على الوجه لفتحه.

وذلك لأنها لا تضمن أن يوجهه أحد إلى القمر فيفتح، هذا، ولفتت شبكة “في الفن”، إلى حب أحلام لهواتف iPhone التي تسارع في اقتنائها، وخاصة من النسخة المطلية بالذهب.

وكانت شركة آبل قد كشفت النقاب، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017، عن أحدث هواتفها iPhone X، والذي يأتي مع خاصية Face ID القادرة على التعرف على وجه المستخدم الذي ينظر إلى الشاشة، والذي يصل سعره إلى نحو 1000 دولار أميركي.