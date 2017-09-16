” أقنعة آيفون X ” .. لحماية أسرارك أثناء النوم !

بعد قرار شركة #أبل بتغيير بصمة التعريف إلى تقنية التعرف على وجه المستخدم لفك قفل الهاتف الجديد آيفون X ، بدأ عدد من المواقع الإلكترونية ببيع “أقنعة” للوجه، تحمي هاتف المستخدم أثناء النوم.

ووفقا لموقع “ماشبل”، عرض بائعون “أقنعة نوم” لمستخدمي آيفون X، بسعر لم يتجاوز 6 دولارات، على مواقع التسوق الإلكتروني مثل موقعي أمازون وعلي بابا، وبحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز، تهدف الأقنعة الجديدة إلى تهدئة هواجس كثير من مستخدمي التكنولوجيا الذين يخشون إمكانية فتح الهاتف خلال نوم صاحبه وسرقة بياناته الشخصية.

وبدأت نقاشات عدة بشأن إمكانية فتح أقفال الهواتف أثناء نوم أصحابها من دون علمهم وما يثيره ذلك من تداعيات.