ألمانيا : القبض على مصري طعن شاباً بسكين في ناد ليلي

اعتقلت الشرطة الألمانية فتىً مصرياً بعد أن طعن شاباً في أحد نوادي مدينة هامبورغ الليلية، شمالي ألمانيا.

وقالت شرطة هامبورغ، الخميس (7/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شاباً مصرياً يبلغ من العمر 19 عاماً طعن شاباً (23 عاماً)، في أحد نوادي المدينة الليلية.

وبحسب الشرطة فإن الشاب حاول التحدث مع حبيبته السابقة (16 عاماً)، إلا أن الأمر تطور لشجار و عراك جسدي بينهم خارج الملهى الليلي، وتلقى الضحية طعنة في أسفل صدره من قبل الشاب المصري بعد أن حاول التدخل.

واستطاع عناصر أمن الملهى الليلي الإمساك بالمصري، وقاموا بتسليمه للشرطة، ويقبع حالياً في السجن على ذمة التحقيق، ووجهت له اتهامات التسبب بإصابات جسدية خطيرة، فيما تم إسعاف الضحية للمستشفى، وأجريت له العمليات اللازمة، إلا أنه ما يزال تحت الخطر.