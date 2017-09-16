ألمانيا : صحيفة تسلط الضوء على محام سوري لاجئ يعمل في صناعة النقانق و تربية النحل ( فيديو )

ألمانيا : صحيفة تسلط الضوء على محام سوري لاجئ يعمل في صناعة النقانق و تربية النحل ( فيديو )

التقت صحيفة شتوغارتر ناخريشتن باللاجئ السوري هيثم حسن الذي يعمل كجزار ومربي نحل في مدينة غيرشسهايم، جنوبي ألمانيا، مشيرة إلى أنه “اندمج بسرعة”.

وزارت الصحيفة مكان عمل هيثم البالغ من العمر 32 عاماً حيث كان يقوم بتحضير النقانق، وقال هيثم : “إنني كمسلم لا أكل النقانق المصنوعة من لحم الخنزير ولكن صنع هذه النقانق ليس مشكلة بالنسبة لي”.

وتابع هيثم، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه لم يكن يعرف أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من النقانق مثل النقانق الصفراء والنقانق المقلية والسلامي الحار وغيرها.

وذكرت الصحيفة أن هيثم كان في سوريا محامياً وقبل عامين وصل إلى ألمانيا وعمل بعد بضعة أشهر من وصوله في مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة.

وشدد هيثم على ضرورة العمل وكسب المال من دون اللجوء إلى مساعدات الدولة لأن هذا أمر مهم ويجلب الاحترام من قبل الآخرين.

وقالت الصحيفة إن هيثم يذهب إلى العمل كل صباح (الساعة السادسة)، وبعد العمل، يعتني بالنحل، وأضاف أنه كان يعمل بنشاطات حرة في مجال النحل في سوريا ولذلك فإن هذا العمل ليس غريباً عليه.