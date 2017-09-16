ألمانيا : مقتل شخص و إصابة ثلاثة في إطلاق نار خارج ملهى ليلي في برلين

ألمانيا : مقتل شخص و إصابة ثلاثة في إطلاق نار خارج ملهى ليلي في برلين

قتل رجل وأصيب ثلاثة أشخاص في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في حادث اطلاق نار خارج ملهى ليلي (ديسكو) في العاصمة الألمانية برلين، حسبما قالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال موقع صحيفة بيلد إن الحادث وقع في الساعة الثانية والربع من صباح السبت.

ونشرت شرطة برلين خبر الحادث على موقع “تويتر”، ولم تدل بالكثير من التفاصيل.

وقد أطلقت الأعيرة النارية خلال مشاجرة بين عدة أشخاص خارج الملهى الليلى فى حي “نوي هوهنشونهاوزن” فى شمال شرق المدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة “ليس لدينا معلومات عن خلفية المتورطين”في الحادث. (DPA-DW)