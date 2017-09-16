ألمانيا : ميركل تدعو إلى نهج واضح ضد العنصرية في البرلمان حال دخول حزب ” البديل ” إليه

ألمانيا : ميركل تدعو إلى نهج واضح ضد العنصرية في البرلمان حال دخول حزب ” البديل ” إليه

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اتخاذ نهج واضح في البرلمان الألماني (بوندستاج) ضد العنصرية والازدراء، حال دخول حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي للبرلمان عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت ميركل في مقابلة مع محطة “سات1″ الألمانية التليفزيونية اليوم الجمعة إنها لا تريد التكهن بنتائج الانتخابات، وأضافت: “لكن يتعين علينا مواجهة التحديات ماذا علينا أن نفعل؟ يتعين علينا حل المشكلات واستيعاب مخاوف المواطنين”.

وذكرت ميركل أنه “يتعين من ناحية أخرى وضع خط أحمر واضح، حيثما يدور الأمر حول ازدراء الأفراد أو التحفظات العنصرية”، وقالت: “هناك أمل في أن تتبنى أيضا الكثير من الأحزاب هذه الخطوط الواضحة”.

تجدر الإشارة إلى أن شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” تتراوح في استطلاعات الرأي بين 9 و12 في المئة، ليتخطى الحزب بذلك حاجز الـ5 في المئة الذي يتعين تجاوزه للدخول إلى البرلمان. (DPA)