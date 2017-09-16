ألمانيا : ميركل تعلن دعمها توسيع منطقة شنغن لتشمل كل دول الاتحاد

أعلنت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، الجمعة، دعمها لمقترح توسيع منطقة “شنغن” لتشمل كل دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل، في تصريحات للصحفيين عقب محادثاتها مع رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فليب، في برلين، إنها “تدعم من حيث المبدأ مقترح توسيع منطقة شنغن، لتشمل كل دول الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت “أعتقد أن توسيع شنغن، سيمنحنا مزيدا من الأمن”.

ووصفت المقترح الذي أطلقه رئيس البرلمان الأوروبي جان كلود يونكر، بـ”العقلاني”، حسب ما نقلته صحيفة “فرانكفورتر الغماينه” الألمانية.

واعتبرت ميركل، أنه سيكون من دواعي “سعادتها”، امتداد حدود شنغن، إلى بلغاريا وكرواتيا، “لأن هذا سيجعل بطبيعة الحال هيكلية حدودنا بسيطة بصورة كاملة”.

والأربعاء الماضي، اقترح يونكر، ضم كل دول الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية شنغن، التي تلغي الحدود بين أعضائها، وتسهل حركة البضائع والأفراد بينهم، والموقعة عام 1985.

ويستهدف هذا الاقتراح ضم دول رومانيا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص إلى منطقة شنغن.

وتضم منطقة شنغن، حاليا 22 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي (يضم 28 دولة)، ما يعني أن هناك 6 دول أعضاء بالاتحاد خارجها.

ورفضت دولتان هما ايرلندا والمملكة المتحدة، الانضمام لاتفاقية شنغن، عند توقيعها في 1985، ومازلا يصران على موقفهما.(ANADOLU)