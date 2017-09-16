أمريكا تصعد ضد رأس النظام مجدداً : لا بقاء للأسد و لا دور لإيران

أمريكا تصعد ضد رأس النظام مجدداً : لا بقاء للأسد و لا دور لإيران

أعلنت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن بلادها ستشارك بنشاط في جهود التسوية في سوريا، ولن تسمح بتعزيز دور إيران هناك.

وقالت هايلي للصحافيين اليوم الجمعة ” ان الولايات المتحدة ستشارك بقوة ونشاط في حل الأزمة في سوريا، ولن نكون سعداء حتى نرى سوريا قوية ومستقرة، وهذا يعني أن الأسد لن يبقى في منصبه”.

وختمت الدبلوماسية الأمريكية قائلة، إن “إيران لن تتزعم هناك أو تلعب دوراً رائداً في هذا البلد”. (RT)