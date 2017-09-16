أنشيلوتي يحل خلافه مع ريبيري و يؤكد : التبديل ليس له علاقة بأدائه

يحاول المدرب الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي المدير الفني لنادي #بايرن_ميونيخ الألماني إنهاء الأزمة التي حصلت مؤخرا بينه وبين نجم الفريق البافاري الفرنسي فرانك ريبيري.

وكان كارلو أنشلوتي قد قام باستبدال ريبيري في الدقيقة 77 من المباراة التي انتهت بفوز الفريق البافاري على اندرلخت البلجيكي بثلاثية نظيفة، ما أغضب المهاجم البالغ من العمر 34 سنة الذي رمى قميصه.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية: “أتفهم ردة فعل ريبيري الغاضبة، وتم التوصل إلى نقطة تفاهم معه وأكدت له بأنني صاحب القرار في الفريق ويجب عليه وعلى زملائه تفهم ذلك”.

وأضاف، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف: “ما لم أتفهمه هو غضب ريبيري خاصة وأن المباراة كانت محسومه لنا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، عشر دقائق فقط كانت متبقية من زمن اللقاء وكان قد تلقى بطاقة صفراء”.

وتابع “التبديل ليس له علاقة بأدائه، فضلت إخراج ريبيري لرغبتي في إراحته بعدما تم حسم المباراة وهو ما لم يتفهمه اللاعب”.

وختم المدرب الإيطالي تصريحاته قائلا: “تحدث مع ريبيري وهو لاعب صادق وصريح وهذا النوع يكون أفضل في التعامل من اللاعبين الغامضين”.

يشار إلى أن ريبيري كان قد دافع عن نفسه، وكتب على صفحته في موقع فايسبوك: “ان رميي لقميصي المبلل ليس له علاقة بقلة الاحترام او بكل ما يلومني به بعض الناس الذين يعتقدون أو يدعون أنهم يعرفونني. أنا احترم النادي وجماهيره التي أحب”.

وأضاف “لقد قدمت منذ عشر سنوات كل ما لدي من أجل هذا الفريق. طالما سأكون على أرض الملعب، أنا فرانك ريبيري، سأدافع عن ألوان بايرن بكل شغف، لانني أعشق كرة القدم وأحب الجماهير وأريد اسعاد مشجعينا في كل أقطار العالم”.