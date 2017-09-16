إستدعاء دبلوماسي تابع للفاتيكان من الولايات المتحدة بعد اتهامات بارتكاب جرائم إباحية بحق أطفال

ذكر الفاتيكان أنه تم استدعاء أحد دبلوماسية من واشنطن، ويخضع حاليا للتحقيق في روما بعد أن إتهام السلطات الامريكية له بارتكاب جرائم إباحية بحق أطفال.

وأبلغت وزارة الخارجية الامريكية،وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة “بانتهاك محتمل للقوانين المتعلقة بالصور الإباحية للأطفال من قبل عضو في البعثة الدبلوماسية للكرسي الرسولي المعتمدة لدى واشنطن”.

وصدر البلاغ في 21 أغسطس/آب وتم نقله إلى المدعي العام بالفاتيكان ، الذي “فتح تحقيقا بالفعل وبدأ في التعاون الدولي للحصول على عناصر تتعلق بالقضية”

وأضاف الفاتيكان أنه “على النحو المنصوص عليه في القوانين النافذة والتي تنطبق على جميع التحقيقات الأولية، فإن التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام تتم في سرية”. (DPA)