إقليم كتالونيا يدعو ملك إسبانيا و رئيس الوزراء للحوار بشأن استقلاله

طلب حاكم إقليم كتالونيا الاسباني ورئيسة بلدية برشلونة، أكبر مدن الإقليم، في خطاب اليوم الجمعة من رئيس الوزراء والملك إجراء حوار بشأن نزاع متصاعد حول تصويت مزمع بشأن استقلال الإقليم.

وتعهدت السلطات في الإقليم الغني الواقع بشمال شرق اسبانيا بدعوة الكتالونيين للتصويت على الاستقلال في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول في تحد لرئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي أعلن أن الاستفتاء غير قانوني.

وتأتي المناشدة في نهاية أسبوع استدعى خلاله المدعي العام رؤساء بلديات لاستجوابهم وشهد رفض كتالونيا لقواعد الموازنة التي وضعتها مدريد.

وقال حاكم كتالونيا كارليس بوتشدمون ورئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو في الخطاب الموجه إلى راخوي وأرسلت نسخة منه أيضا إلى الملك فيليبي إنهما يريدان مساندة الدولة للاستفتاء.

وجاء في الخطاب “ندعو إلى… حوار مفتوح وغير مشروط. حوار سياسي يستند إلى الشرعية التي نتمتع بها جميعا كي نحقق شيئا لا يمثل أي مشكلة إطلاقا أو حتى جريمة في أي نظام ديمقراطي: الإنصات إلى صوت الشعب”.

واتهم الخطاب الدولة الاسبانية بشن “هجوم قمعي غير مسبوق”.

ويريد غالبية سكان كتالونيا وعددهم 5.5 مليون أن يكون لهم رأي في حكم الإقليم إلى جانب الحكومة الاسبانية لكن قضية الاستقلال فقدت شعبيتها في السنوات الأخيرة وتشير استطلاعات الرأي حاليا إلى أن أقل من نصف السكان سيختارون الاستقلال الكامل. (REUTERS)