إيسكو يعترف : نعم برشلونة فاوضني .. و هذا كان ردي عليهم

إيسكو يعترف : نعم برشلونة فاوضني .. و هذا كان ردي عليهم

اعترف لاعب الوسط الإسباني فرانشيسكو رومان الاركون سواريز ” #إيسكو ” نجم نادي ريال مدريد، بأن #برشلونة الغريم التقليدي للنادي الملكي، فاوضه للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تأخر تجديد عقده مع الميرينغي.

ومدد صانع ألعاب ريال مدريد عقده مع النادي الملكي لمدة أربعة مواسم جديدة، بشرط جزائي وصل إلى 700 مليون يورو، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وأوضح بيان لنادي ريال مدريد أن العقد الجديد لايسكو (25 عاما) سينتهي في “30 حزيران/يونيو 2022”.

وقال إيسكو في المؤتمر الصحفي الخاص بتمديد عقده: “الرحيل لبرشلونة أمر مستحيل، هذه الفكرة مرفوضة تماما بالنسبة لي، لقد حاولوا التواصل معي، ولكني أرفض تماما المغادرة للنادي الكتالوني”.

وأضاف “أتمنى دائما البقاء مع ريال مدريد، والاستمرار معه لسنوات كثيرة وتحقيق المزيد من البطولات، لأنه هو الفريق الذي وثق في قدراتي منذ أن كنت في ملقة”.

وتابع “الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ النادي هي الأفضل بالنسبة لي في مسيرتي مع الريال، وأسوأ حدث هو الإصابة مطلع الموسم الماضي، الأمر كان مزعجا للغاية”

واختتم إيسكو تصريحاته قائلا: “زين الدين زيدان وثق في قدراتي ومنحني الفرصة التي كنت أنتظرها كثيرا، سأحاول أن أكون دائما عند حسن ظنه”.

وتوج إيسكو مع النادي الملكي في مدى 4 أعوام لعبها في صفوفه حتى الان بثلاثة القاب في مسابقة دوري ابطال اوروبا ومثلها في مسابقة الكأس السوبر الاوروبية، وبلقبين في مونديال الاندية، ولقب واحد في كل من الدوري الاسباني وكأس اسبانيا والكأس السوبر الاسبانية.