احتمال إيقاف رئيس يوفنتوس سنتين و نصف

يواجه رئيس نادي #يوفنتوس الايطالي أندريا أنييلي خطر الايقاف لمدة سنتين ونصف، في اطار اجراء تأديبي للاتحاد الايطالي لكرة القدم، ضمن قضية مرتبطة ببيع النادي تذاكر مباريات لمجموعات من الـ “اولتراس”.

وذكرت صحيفة كورييري ديللو سبورت الجمعة ان المسؤول عن الهيئة التأديبية في الاتحاد الايطالي جوزيبي بيكورارو قد طلب ثلاثين شهرا من الايقاف وغرامة قدرها 50 ألف يورو بحق أنييلي في هذا الملف، كما أنه طالب أن تمتد العقوبة الى المستوى الاوروبي، في حين أنه تم انتخاب أنييلي اخيرا رئيسا لرابطة الاندية الاوروبية.

كذلك، طالب النائب العام بمعاقبة يوفنتوس، حامل لقب الدوري الايطالي في السنوات الست الماضية، بخوض مباراتين دون جمهور بالاضافة الى غرامة قدرها 300 الف يورو.

ويأتي هذا الاجراء أمام القضاء الرياضي بعد تحقيق فتح على خلفية بيع يوفنتوس تذاكر لمجموعات من الـ”اولتراس” ومن بينهم أشخاص ينتمون الى “ندرانغيتا” وهي منظمة اجرامية ايطالية تتركز في كالابريا. وقد تم بيع التذاكر من جديد مع أرباح كبيرة.

ولم تتم ادانة أي مسؤول في يوفنتوس في الشق المدني من القضية، وتم فقط الاستماع الى أنييلي بصفته شاهدا.

ونفى أنييلي أن يكون قد تعامل مع روكو دومينيلو، أحد مشجعي يوفنتوس المقربين من المافيا الكالابرية والذي حكم عليه بالحبس سبع سنوات في هذه القضية، غير أن الرئيس اعترف أنه التقى بدومينيلو.

واتهمت المحكمة الرياضية يوفنتوس بالتنازل عن عدد كبير من التذاكر لمصلحة الـ”اولتراس”، في حين لا يسمح بمنح أكثر من أربع بطاقات دفعة واحدة.

وأعلن محامي أنييلي لموقع “كالتشو اي فينانتسا” أنه يطالب بتبرئة رئيس يوفنتوس، ومن المنتظر أن يصدر القرار خلال عشرة أيام. ( AFP )