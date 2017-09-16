ارتفاع إيرادات ريـال مدريد و انخفاض أرباحه

ارتفعت ايرادات نادي #ريال_مدريد الاسباني الموسم الماضي بنحو 9% لتبلغ 674,6 ملايين يورو (897,2 مليون دولار اميركي)، بحسب ما ذكر حامل لقب دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وجاءت النتائج المالية لموسم 2016-2017 والتي قال ريال انه لم يحتسب فيها ارباح رأس المال من انتقالات اللاعبين، اكثر بـ8,8% من عائدات الموسم الماضي والتي بلغت 620,1 مليون يورو.

وقال ريال ان سبب انخفاض الارباح من 30,3 مليون يورو الى 21,4 مليونا، يعود الى مكافآت اللاعبين الناجمة عن الفوز بدوري ابطال اوروبا، الدوري الاسباني، كأس العالم للاندية والكأس السوبر الاوروبية.

وكتب ريال على موقعه الالكتروني “على المستوى المالي، انعكست الالقاب على زيادة الايرادات، لكن ايضا على ارتفاع النفقات، وخصوصا في ما يتعلق بالمكافآت المدفوعة للعاملين الرياضيين، ما ادى الى انخفاض في السيولة”.

وقال ريال ان رصيده النقدي البالغ 178 مليون يورو كان ثاني أعلى رقم في تاريخه، بعد ارقام السنة الماضية. ( AFP )