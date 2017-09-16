الخطوط الجوية التركية تحقق أعلى معدل إشغال في تاريخها

سجّلت الخطوط الجوية التركية رقمًا قياسًا في معدل الإشغال (امتلاء الطائرات) خلال أغسطس/آب الماضي، بعد أن بلغ 84.3 في المئة وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للشركة التركية بشأن نتائج حركة الطيران التي جرت خلال أغسطس/آب الماضي، ومقارنتها مع العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع معدل الإشغال الإجمالي خلال الشهر الماضي 5.7 نقاط مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016، ليصل إلى 84.3 في المئة.

فيما ارتفع معدل إشغال الخطوط الخارجية في طائرات الشركة 6.3 نقاط، خلال الشهر ذاته، ليصل إلى 84.1 في المئة، بحسب البيان.

من جهة أخرى، قالت الشركة إن الطلب سجّل ارتفاعًا بنسبة 5.5 في المئة خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب الماضي.

كما ارتفع عدد المسافرين، خلال الأشهر الـ8 الماضية، بنسبة 6.1 في المئة.

أمّا معدل الإشغال الإجمالي خلال هذه الفترة، فقد ارتفع 4.3 نقاط مقارنة مع العام الماضي، ليصل 79 في المئة. (ANADOLU)