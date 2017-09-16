المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة : الحالة الإنسانية في الرقة مأساوية

قالت الأمم المتحدة، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة وحماية ما يصل إلى 15 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ما يزالون محاصرين داخل مدينة الرقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، إن “الحالة الإنسانية داخل المدينة مأساوية، إذ أفادت التقارير بأن غالبية السكان الباقين يواجهون تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية والأمنية”.

وفي مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أشار دوجريك، إلى أنه منذ يوليو/ تموز الماضي، نزح أكثر من 51 ألف شخص من الرقة، بما في ذلك ما يقرب من 30 ألف شخص في أغسطس/آب الماضي.

ونوه إلى أن “وكالات الأمم المتحدة تواصل من خلال شركائها المحليين توفير الأغذية ومستلزمات النظافة والعلاج الطبي والتطعيم للأشخاص المحتاجين، فيما لا يقل عن 58 منطقة يتركز فيها معظم المشردين داخليا”.

وفي أغسطس الماضي وحده، تم الوصول إلى أكثر من 333 ألف شخص بالمساعدات الغذائية، في حين تم تطعيم 252 ألف طفل دون سن الخامسة ضد شلل الأطفال في محافظتي الرقة ودير الزور. (ANADOLU)