بالفيديو .. ثمانيني أمريكي يرمي بمشتبه به من على سطح منزله

في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر تسجيل مصور لحظة قيام رجل ثمانيني برمي مشتبه به من على سقف منزله في منطقة لا بونتي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد ساعات من محاولة الشرطة إقناع الرجل بالنزول.

وقد تسلق المشتبه به سطح منزل ويلفورد بورغيس (83 عاماً) في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، قبل أن تصل الشرطة إلى المكان وتحاول إقناعه بالنزول لعدة ساعات.

وكان مكتب الشريف في منطقة لا بونتي قد تلقى مكالمة تفيد بتحركات مشبوهة لرجل ينتقل من سطح منزل إلى آخر، وعندما وصلت الشرطة إلى المكان كان المشتبه به قد وصل إلى سطح منزل بورغيس واستقر فوقه، وفق ما اوردت شبكة ” 24 “الإماراتية، وبعد 5 ساعات من المفاوضات لإقناع الرجل بالنزول، ضاق السيد بورغيس ذرعاً بالأمر فتسلق سطح منزله وباغت المشتبه به من الخلف ودفعه إلى الأسفل حيث سقط على مرتبة كانت قد وضعتها الشرطة على الأرض تحسباً لأي طارئ.

جدير بالذكر أن الرجل لم يصب بأي أذى في الحادث، ونقل إلى المستشفى للتأكد من حالته النفسية بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه.