بالفيديو .. عروس مصرية ترقص بالـ ” شمروخ الناري ” في حفل زفافها

تداول مستخدمو مواقع التواصل في #مصر فيديو لعروس أشعلت أحد أنواع الألعاب النارية وهو ما يعرف في مصر باسم “شمروخ ناري”، ورقصت به في حفل زفافها وهو ما أثار دهشة المدعوين.

ويظهر الفيديو العروس وهي تلتقط “شمروخ” تتطاير منه النيران وترقص به ببراعة دون أن يصيبها أذى، وفقاً لقناة العربية السعودية، ودون أن تخشى العروس من أن تمتد النيران لفستان زفافها وتصيبها بحروق.

ولاقى الفيديو إعجاب المغردين الذين عبروا عن دهشتهم بما فعلته العروس، وطالبوا رغم إشادتهم ببراعتها في الرقص بالشمروخ بمنع استعمال الشماريخ مرة أخرى في الأعراس وحفلات الزفاف، وذلك حرصاً على أرواح المدعوين وحياتهم، وحرصاً على العروسين أيضاً.