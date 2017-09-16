بثينة شعبان : سنقاتل قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها أمريكا .. و ” سنحرر أرضنا كاملة “

قالت مستشارة بشار الأسد، يوم الجمعة، إن الحكومة السورية (النظام) ستقاتل أي قوة، بما في ذلك قوات تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل أيضًا تنظيم الدولة الإسلامية، من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد.

وقالت بثينة شعبان، في مقابلة مع تلفزيون المنار، التابع لحزب الله: «قوات سوريا الديمقراطية أو محاولاتها أن تسيطر على أراضي في الأيام الأخيرة، لاحظنا أنها حلت محل داعش في كثير من الأماكن من دون أي قتال».

وأضافت: «ولذلك سواء كانت (قوات سوريا الديمقراطية) أو داعش أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء فنحن سوف نناضل ونعمل ضد هؤلاء إلى أن تتحرر أرضنا كاملة من أي معتد». (REUTERS)