برلمان كردستان العراق يؤيد إجراء استفتاء الاستقلال في موعده

صادق برلمان كردستان العراق الجمعة على إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم الشمالي في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري، بغياب نواب المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الجلسة الأولى للمجلس منذ أكثر من عامين.

وبعيد عملية تصويت برفع الأيدي، أعلن نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم إيمنكي الذي رأس الجلسة، أن الاستفتاء سيجري في وقته المحدد بعد «تصويت بالإجماع من النواب الـ 65 الحاضرين».

وتعارض الحكومة المركزية في بغداد الخطة التي أعلنتها حكومة الإقليم بقيادة مسعود البرزاني في وقت سابق من العام الحالي.

وأبدت إيران وتركيا أيضاً معارضتهما الخطة خشية أن تتسبب إقامة دولة مستقلة للأكراد في تأجيج النزعة الانفصالية بين الأكراد في البلدين. (AFP-REUTERS)