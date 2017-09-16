بعد تهديدات بثينة شعبان .. طائرات بشار الأسد و بوتين تقصف ” قوات سوريا الديمقراطية ” في دير الزور

بعد تهديدات بثينة شعبان .. طائرات بشار الأسد و بوتين تقصف ” قوات سوريا الديمقراطية ” في دير الزور

قال مجلس دير الزور العسكري التابع لوحدات الحماية الكردية (قوات سوريا الديمقراطية)، إن تعرض لقصف وهجوم من قبل ميليشيات النظام وروسيا.

وذكر المجلس عبر صفحته الرسمية (مركز دير الزور الإعلامي)، أن “قوات النظام والقوات الروسية قصفت مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بعد أن قالت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بأنهم سيقاتلون أي قوة عسكرية ومن بينهم التي تدعمها أمريكا وتقاتل داعش”.

وأضاف: “لم يمضي يوم على تهديد مستشارة بشار الأسد حتى قصفت اليوم الطائرات الروسية وطائرات النظام مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، في خطوة تدل أن النظام والروس يعملون على إعاقة تقدم مقاتلي قسد وتحرير ريف مدينة دير الزور”.

وأشار إلى أن القصف الجوي النظامي والروسي قرب منطقة الصناعة، شرقي نهر الفرات، أسفر عن وقوع 6 جرحى.

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