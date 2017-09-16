بلجيكا ترحل دنماركية بسبب رفضها خلع النقاب من أجل التحقق من هويتها

بلجيكا ترحل دنماركية بسبب رفضها خلع النقاب من أجل التحقق من هويتها

رحّلت الشرطة البلجيكية، مواطنة دنماركية إلى خارج حدودها، لرفضها خلع نقابها عقب وصولها إلى مطار العاصمة بروكسل.

وأعلن وزير اللجوء والهجرة البلجيكي “ثيو فرانكين”، عن الحادث عبر بيان نشره في حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وقال في البيان: “رفضت مواطنة دانماركية قادمة من تونس خلع نقابها، وقامت الشرطة بترحيلها لعدم تمكنها من التحقق من هويتها”.

وعام 2015، أوقفت الشرطة البلجيكية، سعودية في أحد شوارع بروكسل، واقتادتها إلى قسم الشرطة بسبب ارتداءها للنقاب، وأفرجت عنها بعد تدخل سفارة الرياض.

وقالت الشرطة آنذاك، إن “التوقيف كان بغرض التحقق من هويتها”.

يشار إلى أنه في يوليو/تموز 2011، دخل حظر ارتداء النقاب في بلجيكا حيّز التنفيذ، وباتت تفرض على المخالفات غرامة تقدر بـ 137.5 يورو بالإضافة إلى السجن سبعة أيام. (ANADOLU)