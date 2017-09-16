تركيا : مقتل مزارع سوري على يد آخر خلال شجار سبب ” حقل ذرة “

قتل مزارع سوري وأصيب آخر بجراح خطيرة، إثر شجار مسلح دار بين مزارعين سوريين بمحافظة اسكي شهير، شمال غربي تركيا.

وقالت صحيفة “ملييت” التركية، الأربعاء الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه ووفقاً للادعاءات فقد نشب خلاف بين مجموعتين من المزارعين السوريين، بمقاطعة سيد غازي، بمحافظة اسكي شهير، حول حقل ذرة يقع بالقرب من قرية بويوك ديري.

وأضافت أن الخلاف تطور لعراك باستخدام السكاكين، ما أدى لإصابة كل من أحمد مختار محمد بطعنة في صدره، واسماعيل المحمد بطعنة في ظهره.

ونقل الإسعاف المصابين إلى مستشفى عثمان غازي الجامعي، إلا أن أحمد توفي متأثراً بإصابته على الرغم من محاولات الأطباء إنقاذه، في حين بقي اسماعيل في المشفى ليتابع علاج إصابته الخطيرة، بحسب التقرير الأولي للمستشفى.

وفتحت الشرطة التركية تحقيقاً بالحادثة.

* الصورة تعبيرية