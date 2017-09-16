جماهير ريـال مدريد تطالب بتعزيز الفريق بمهاجم كبير في الميركاتو الصيفي

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة “ماركا” الإسبانية أن جماهير نادي #ريال_مدريد ترى بأن العناصر الفنية التي يمتلكها المدرب الفرنسي #زين_الدين_زيدان كانت بحاجة إلى تدعيمها بمهاجم كبير خلال الميركاتو الصيفي، الذي انتهى بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وتمحور استطلاع الرأي الذي نظمته الصحيفة المقربة من البيت المدريدي حول رؤية “المدريديستا” للتركيبة البشرية الحالية على ضوء التعاقدات المحدودة التي قامت بها إدارة ريال مدريد خلال الأسابيع التي مضت من عمر “الميركاتو الصيفي” ، وفقاً لصحيفة إيلاف، ومدى إمتلاك الفريق لتشكيلة قوية قادرة على تكرار انجازات الموسم المنصرم، أم انه كان بحاجة إلى دعم صفوفه بلاعبين آخرين في مراكز مختلفة.

وبرأي 63% من جماهير “الملكي”، فإن العناصر الحالية كانت بحاجة إلى مهاجم من الطراز الرفيع على الرغم من تواجد في صفوفه أبرز ثلاثة مهاجمين في العالم ، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة و الويلزي غاريث بيل مدعومون من لاعب الوسط الهجومي الإسباني ماركو أسينسيو .

وفي المقابل، فإن 9% فقط من محبي “الميرنغي” يرون بأن الفريق كان بحاجة إلى صفقة دفاعية لتحصين خطه الخلفي ، بينما يرى ما نسبته 28% ان التركيبة البشرية الحالية جيدة وليست بحاجة لأي تعاقدات جديدة ، بعدما حققت بجدارة لقب السوبر الإسباني الفوز ذهاباً وإياباً على الغريم التقليدي نادي برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مجموع المباراتين، إضافة إلى إحرازه قبلها لقب السوبر الأوروبي بفوزها على نادي مانشستر يونايتد المدجج بالنجوم بنتيجة هدفين لهدف .

ويبدو ان مطالبة “المدريديستا” بالتعاقد مع مهاجم جديد، تأتي بناء على تراجع المردود التهديفي للثلاثي الهجومي الشهير بـ “BBC” خاصة ضلعه الأقوى كريستيانو رونالدو الذي خسر جائزتي “البيتشيتشي” و “الحذاء الذهبي” في آخر موسمين لصالح الأوروغوياني لويس سواريز ثم لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجمي نادي برشلونة.

هذا ولم يعطِ أفراد “البي بي سي” خلال المباريات الخمس الماضية ، أي مؤشرات عن استعادتهم لتوهجهم خاصة الثنائي غاريث بيل وكريم بن زيمة ، بدليل ان الشاب الإسباني أسينسيو هو من لمع نجمه وانقذ ريال مدريد من خسارة أولى أمام فالنسيا يوم الأحد المنصرم في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الإسباني.

واكتفت إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز بإبرام صفقتين خلال الصيف الجاري، من خلال التعاقد مع كل من المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز من نادي أتلتيكو مدريد مقابل 26 مليون يورو، و متوسط الميدان داني سيبايوس من نادي ريال بيتيس لقاء 16.5 مليون يورو.

وكان ريال مدريد قد راهن في بداية الميركاتو على التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، بعدما سطع نجمه مع نادي موناكو ، غير أن دخول باريس سان جيرمان على الخط بقوة جعل المهاجم الشاب ينتقل إلى “حديقة الأمراء” بدلاً “السانتياغو بيرنابيو”.