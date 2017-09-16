حادث سير يودي بحياة رضيعة سورية في تركيا

توفيت طفلة سورية تبلغ من العمر عامين، يوم الثلاثاء الماضي (12/9)، إثر حادث سير وقع في محافظة إزمير، غربي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادث وقع قرابة الواحدة ظهراً، في حي مولانا، بمحافظة إزمير، حيث صدمت إحدى السيارات الطفلة السورية ماريا محمود (عامان).

وأضافت أن السائق سارع بنقل الطفلة بسيارته إلى مشفى إيجه الجامعي، إلا أنها فقدت حياتها هناك، على الرغم من محاولات الأطباء إنقاذها.

واعتقلت الشرطة التركية السائق، فيما تزال عملية التحقيق بالحادثة مستمرة.