حيلة بسيطة للتخلص من رائحة الثوم و البصل بعد تناولهما

حيلة بسيطة للتخلص من رائحة الثوم و البصل بعد تناولهما

يمنح البصل والثوم الأطباق نكهات مميزة، لكن تناولهما نيئين يسبب صدور رائحة فم كريهة، ولكن يمكن التخلص من تلك الرائحة المزعجة من خلال اللجوء إلى إحدى هذه الحيل.

تناولوا كوباً من الشاي الأخضر أو القليل من اللبن أو الخردل.

كذلك يمكن أكل حبة من الفاكهة أو بضع حبات من المشمش أو العنب، فهذه الفواكه تحتوي على ألياف تحفز إفراز اللعاب الذي يقضي على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.