بعد تهديدات بثينة شعبان .. طائرات بشار الأسد و بوتين تقصف “قسد” بدير الزور وأمريكا تؤكد !

بعد تهديدات بثينة شعبان .. طائرات بشار الأسد و بوتين تقصف “قسد” بدير الزور وأمريكا تؤكد !

قال مجلس دير الزور العسكري التابع لوحدات الحماية الكردية (قوات سوريا الديمقراطية)، إن تعرض لقصف وهجوم من قبل ميليشيات النظام وروسيا.

وذكر المجلس عبر صفحته الرسمية (مركز دير الزور الإعلامي)، أن “قوات النظام والقوات الروسية قصفت مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بعد أن قالت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بأنهم سيقاتلون أي قوة عسكرية ومن بينهم التي تدعمها أمريكا وتقاتل داعش”.

وأضاف: “لم يمضي يوم على تهديد مستشارة بشار الأسد حتى قصفت اليوم الطائرات الروسية وطائرات النظام مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، في خطوة تدل أن النظام والروس يعملون على إعاقة تقدم مقاتلي قسد وتحرير ريف مدينة دير الزور”.

وأشار إلى أن القصف الجوي النظامي والروسي قرب منطقة الصناعة، شرقي نهر الفرات، أسفر عن وقوع 6 جرحى.

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متابعات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم السبت إن طائرات روسية قصفت هدفا بشرق نهر الفرات قرب دير الزور في سوريا رغم علمها بوجود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن ومستشارين للتحالف بالمنطقة.

وقال البنتاغون في بيان ”هاجمت طائرات روسية موقعا يعرف الروس أن به قوات سوريا الديمقراطية ومستشارين للتحالف“ وأصيب في الهجوم عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت الوزارة أن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية لم تتعرض لأذى. (REUTERS)