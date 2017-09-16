زيدان يستهدف إنجازاً تاريخياً و تحقيق دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية

يتطلع الفرنسي #زين_الدين_زيدان المدير الفني بنادي #ريال_مدريد الإسباني إلى تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في مسابقة دوري أبطال أوروبا على صعيد المدربين الأبطال من خلال الفوز باللقب القاري لثلاثة أعوام متتالية مع ذات الفريق.

وكان زيدان قد قاد “الأبيض الملكي” لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2016 قبل ان يحتفظ به في عام 2017 ، وفي حال حقق البطولة في هذا العام (2018) فإنه سيكون أول مدرب يحتفظ باللقب مع نفس الفريق ثلاثة أعوام توالياً .

ويدشن زيدان مشواره لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي بخوض ست مواجهات ضمن دور المجموعات في المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد (حامل اللقب) وبروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنكليزي وابويل نيقوسيا القبرصي.

ولا يعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات أمراً جديداً على المدربين، بما انه سبق لعدة مدراء فنيين أن حققوا هذا الإنجاز القاري ولكن مع أكثر من نادٍ وخلال أعوام غير متتالية.

ويعتبر الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني الحالي بنادي بايرن ميونيخ الألماني ، احد الفائزين باللقب الأوروبي ثلاث مرات بعدما حققه مع نادي ميلان الإيطالي في عامي 2003 و 2007 ثم مع نادي ريال مدريد في عام 2014، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، وفي حال نجح انشيلوتي في قيادة النادي البافاري لنيل لقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا ، فإنه سيعزز رصيده القاري بلقب رابع في مسيرته، ليكون بذلك المدرب الأكثر تتويجًا باللقب القاري الأغلى في العالم على صعيد الأندية.

ويعد الإنكليزي بوب بيزلي أول مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ومع نفس الفريق عندما قاد ليفربول لانتزاع اللقب ولكن خلال أعوام غير متتالية ، حيث حققه في عامي 1977 و 1978 ثم في عام 1981.

ونجح عدد هام من المدراء الفنيين في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين سواء في أعوام متتالية أو متباعدة مع نفس البطل أو مع بطلين مختلفين، منهم الإسباني بيب غوارديولا مع نادي برشلونة الإسباني في عامي 2009 و 2011، وأيضًا الإسكتلندي السير اليكس فيرغسون مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في عامي 1999 و 2008، و البرتغالي جوزيه مورينيو مع نادي بورتو البرتغالي في عام 2004 و مع إنتر ميلان الإيطالي في عام 2010.

كما شملت القائمة كلا من الإيطالي اريغو ساكي مع نادي ميلان الإيطالي في عامي 1989 و 1990 ، والإسباني فيسنتي ديل بوسكي مع ريال مدريد في عامي 2000 و 2002 ، والألماني يوب هاينكس مع ريال مدريد في عام 1998 ومع بايرن ميونيخ في عام 2013 ومواطنه اوتمار هيتزفيلد مع نادي بروسيا دورتموند في عام 1997 ومع بايرن ميونيخ في عام 2001.