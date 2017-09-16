عروس أمريكية تستبدل أزهار الزفاف التقليدية بـ ” جراء ملونة ” !

أضافت امرأة من ولاية #أيوا الأمريكية لمسة جديدة على حفل زفافها عندما قامت باستبدال زهور الزفات التقليدية بجراء صغيرة ملونة.

ونشرت سامنثا كلارك (23 عاماً) صوراً لحفل زفافها وهي تحمل الجراء الصغيرة برفقة العديد من المدعوات عوضاً عن باقة الأزهار التقليدية التي تحملها العروس عادة في حفل زفافها.

وحملت سامنثا و وصيفاتها الجراء في حفل الزفاف بالتعاون مع ملجأ خاص باحتضان الكلاب، بهدف توعية الناس لتبني الجراء الصغيرة والعناية بها.

وبعد حفل الزفاف قال ناطق باسم ملجأ الكلاب، إن الملجأ تلقى سيلاً من طلبات تبني الكلاب لديه، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وأضاف الناطق “كانت طريقة رائعة لنشر الوعي بين الناس حول أهمية تبني الكلاب المشردة وتأمين مسكن لها”.

من جهتها، أشادت سامنثا بتعاون إدارة ملجأ الكلاب وتقبلهم لفكرتها التي ساهمت في تأمين ملجأ للكثير من الكلاب.