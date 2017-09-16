فالفيردي : خيتافي أهم من الريـال حالياً

أكد المدير الفني لفريق #برشلونة ، إيرنستو فالفيردي، أنه لا يبالي كثيراً بفارق النقاط الـ4 التي يتفوق بها فريقه على منافسه العنيد #ريال_مدريد في الدوري الإسباني حالياً، موضحاً أن تركيزه التام ينصب على كيفية تدعيم وتقوية مستوى فريقه.

وقال فالفيردي قبل مباراة فريقه اليوم السبت أمام مضيفه خيتافي في الجولة الـ4 من الدوري الإسباني: “ما نفعله لا تهتم به معظم الفرق وخاصة في هذا التوقيت من البطولة، نهتم بمسارنا وتدعيم مستوانا والانطلاق في طريقنا والتطلع للمباريات التي تنتظرنا”.

وبعد ثلاث مباريات من بداية الموسم، يتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، وبفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد الذي سقط في فخ التعادل على ملعبه أمام كل من فالنسيا وليفانتي.

وقال فالفيردي: “منافسنا الآن خيتافي الذي يتحلى الآن بطاقة إيجابية والذي بدأ الموسم بشكل جيد، بل ولعب جيداً في المباراة التي خسرها أمام إشبيلية”.

وأضاف: “خيتافي يدافع جيداً ويتسم بالقوة في الدفاع، ويمثل ضغطاً مكثفاً ومتراكماً على منافسه حتى لا يستطيع اللعب، كما يلعب خيتافي باستراتيجية تشكل خطورة على منافسه”. ( DPA )