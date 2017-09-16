” فيفا ” يعلن عن أسعار و مواعيد شراء تذاكر مونديال روسيا

” فيفا ” يعلن عن أسعار و مواعيد شراء تذاكر مونديال روسيا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ” #فيفا “، إن الجماهير طلبت أكثر من 500 ألف تذكرة لحضور مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، خلال اليوم الأول من عملية طرح التذاكر للبيع.

وأوضح “فيفا” في بيان: “الجماهير الروسية كانت الأكثر طلباً في أول 24 ساعة من المبيعات، تلتها الجماهير المكسيكية، الأرجنتينية، البرازيلية، الصينية، الأمريكية، الكولومبية، الألمانية، والإنكليزية”.

وتم طلب أكثر من 50 ألف تذكرة للنهائي الذي سيقام في 15 يوليو (تموز) على ملعب لوجنيكي في موسكو الذي أعيد تجديده.

وطلبت الجماهير نحو 40 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح التي ستقام أيضاً على ملعب لوجنيكي.

وقال الاتحاد الدولي للعبة: “التذاكر ستباع عبر الموقع الإلكتروني على مرحلتين، وسيجري بعدها بيع التذاكر قبل وقت قليل من انطلاق النهائيات”.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 105 دولارات لأقلها سعراً والخاصة بدور المجموعات، وحتى 1100 دولار لأغلى المقاعد في المباراة النهائية.

ويمكن للمشجعين طلب تذاكر لمباراة واحدة أو لملعب محدد، أو طلب التذاكر الخاصة بمنتخب معين خلال تلك المرحلة، وفقاً لاختيارهم.

وسيتم إبلاغ أي شخص تقدم بطلب بقبول أو رفض طلبه بحلول 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتنتهي المرحلة الأولى في الفترة ما بين 16 و28 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسيتم فيها تخصيص التذاكر وفقاً لقاعدة أسبقية التقدم بطلبات الحجز.

أما المرحلة الثانية للبيع فتم تقسيمها أيضاً على فترتين، الأولى من 5 ديسمبر (كانون الأول) 2017، وحتى 31 يناير (كانون الثاني) 2018، على أن يتم توزيع حصص التذاكر وفقاً لقرعة عشوائية.

وخلال الفترة ما بين 13 مارس (آذار) وحتى 3 أبريل (نيسان)، ستكون التذاكر متاحة بأسبقية الحجز.

كما ستكون هناك “فرصة أخيرة” للشراء في الفترة ما بين 18 أبريل (نيسان) و15 يوليو (تموز)، حيث موعد المباراة النهائية وستكون وفقاً لأسبقية الحجز.

وذكر “فيفا” أن هناك ثلاث فئات من التذاكر ستكون متاحة، وستكون الفئة الأولى هي الأغلى سعراً.

وستتراوح تكلفة أرخص فئة وهي الفئة الثالثة ما بين 105 دولارات للمباراة في دور المجموعات، وصولاً إلى 175 دولاراً للمباراة في دور ربع النهائي، وانتهاء بمبلغ 455 دولاراً للمباراة النهائية.

وستتراوح تكلفة المقعد في الفئة الأولى ما بين 550 دولاراً للمباراة في دور المجموعات، وصولا إلى 1100 دولار للنهائي.

وأشار “فيفا” إلى أن هناك فئة رائعة ستكون مخصصة للمواطنين الروس بسعر مخفض يتراوح ما بين 1280 روبل (22.19 دولاراً) لمباراة في دور المجموعات إلى 7040 روبل للمباراة النهائية.

وتم إتباع نفس النهج في البرازيل 2014.

وسيحتاج كافة المشجعين الذين سيحضرون المباريات للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية رسمية مجانية، وذلك وفقاً لطلب السلطات الروسية، وتتضمن هذه البطاقة بعض المميزات مثل تأشيرة مجانية لدخول روسيا، واستخدام وسائل النقل مجاناً في أيام المباريات. ( reuters )