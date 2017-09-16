قريباً .. تقنيات القيادة الذاتية من ” سامسونغ “

أعلنت شركة #سامسونغ عن تخصيصها مبلغ 300 مليون دولار على شكل صندوق جديد للاستثمار في صناعة السيارات، بما في ذلك السيارات المتصلة وتقنيات القيادة المستقلة، والتي تغطي مجالات الذكاء الصناعي والرؤية الحاسوبية وأجهزة الاستشعار الذكية وميزات الأمان والأمن السيبراني والحوسبة عالية الأداء وحلول الاتصال وحلول سلامة السيارات والخصوصية والكثير غيرها.

كما أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن قيامها بإنشاء قسم جديد لتقنيات القيادة المستقلة داخل شركة هارمان، وهي شركة قطع غيار للسيارات الأميركية كانت سامسونغ قد استحوذت عليها في وقت سابق من هذا العام، بحيث يعمل القسم الجديد ضمن شركة هارمان مع فريق الآلات الذكية التابع لسامسونغ من أجل تطوير تقنيات جديدة للسيارات المتصلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على لسان يونغ سون مدير شركة سامسونغ للإلكترونيات وكبير موظفي الاستراتيجية أنها متحمسة، خلال هذه الفترة التي تشهد تحولات استثنائية في صناعة السيارات، للعب دور قيادي في دعم وتشكيل مستقبل السيارات الأكثر ذكاء وأكثر اتصال، وفقاً للبوابة العربية للأخبار التقنية، وأن هدفها من هذه الجهود هو جلب تكنولوجيات جديدة إلى هذا السوق، بحيث تساعد على جعل السيارات أكثر أماناً مع خلق تجربة تنقل أكثر راحة وأمان.

وقالت سامسونغ إنها لن تدخل في صناعة السيارات، بحيث إنها لن تكشف النقاب عن سيارتها ذاتية القيادة في أي وقت قريب، وإنها سوف تعمل بدلاً من ذلك مع شركات صناعة السيارات وغيرها من شركات النقل على تطوير الجيل القادم من ابتكارات السيارات، وحصلت الشركة في الوقت نفسه على التراخيص المناسبة لاختبار برنامجها وعتادها للقيادة الآلية على الطرق في كوريا وكاليفورنيا.

ويتجه أول استثمار بقيمة 89 مليون دولار من صندوق سامسونغ الجديد للابتكار إلى شركة “تتيك TTTech”، التي تتخذ من النمسا مقراً لها المتخصصة في السلامة والشبكات وتكامل البرمجيات لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS، ومنصات القيادة الذاتية.

وقد كثفت الشركة الكورية الجنوبية منذ فترة من جهودها في مجال السيارات الواسع النطاق، بما في ذلك جهودها في مجال البحث والتطوير للمنتجات المتعلقة بالنقل، وقامت باستثمارات سابقة في تكنولوجيا البطاريات للسيارات الكهربائية، بما في ذلك الاستثمارات في سيو Seeo في كاليفورنيا وستوريدوت StoreDot.