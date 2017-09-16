كارلوس تيفيز في الصين : الفشل الذريع !

ستعرف كرة القدم الصينية #كارلوس_تيفيز “مختلفا” بحسب ما وعد مدربه: بعد ثمانية أشهر مع نادي شنغهاي شنهوا، يصارع اللاعب صاحب الراتب الاعلى في العالم لانقاص وزنه بعد فشله الذريع في الدوري الصيني لكرة القدم.

وحصل المهاجم الارجنتيني البالغ 33 عاما على راتب سنوي يبلغ 38 مليون يورو، أي أكثر من البرازيلي نيمار (30 مليون يورو بحسب الصحافة) المنتقل اخيرا من برشلونة الاسباني الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو. حتى ان راتبه يفوق راتبي نجمي الليغا الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن تيفيز لم يسجل سوى 4 اهداف و8 تمريرات حاسمة في 26 مباراة، وعانى اصابات وتراجعا في المستوى، فضلا عن اثارته حالة من الغضب في النادي الذي رحب به كالابطال في كانون الثاني/يناير 2017.

– غضب صيني –

أثار غضب المشجعين في نيسان/ابريل الماضي بعد ضبطه يستمتع في ديزني لاند شنغهاي، عندما كان غائبا عن مباراة فريقه بداعي الاصابة.

في ايار/مايو، شن حملة انتقادات في مقابلة مع قناة موفيستار بارتيداتسو على اللاعبين الصينيين ووصفهم بـ “الساذجين وغير الجاهزين بدنيا”. اتهمهم “بارتكاب اخطاء قاسية احيانا عن غير قصد (…) ويتسببون بالألم لأنهم يلعبون بوحشية”.

وأضاف تيفيز “لا اعتقد ان (السوبر ليغ الصيني) الدوري هناك قادر على منافسة البطولات الكبرى الاوروبية، حتى لو تم استقدام اللاعبين النجوم. اعتقد ان كرة القدم مختلفة لديهم، والناس هناك يعيشونها بطريقة مختلفة. ولا اتوقع حصول تقدم في السنوات الخمسين المقبلة”.

والمح مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق الى انه قد يترك الدوري الصيني في نهاية موسم 2017.

وواجه تيفيز صافرات الاستهجان لدى نزوله بديلا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي في المباراة التي خسرها فريقه على ارضه امام تيانجين تيدا 1-2، كما تراجع فريقه في الترتيب الى المركز الحادي عشر من اصل 16.

– “مشكلات في التأقلم” –

وما زاد الطين بلة زيادة وزن الارجنتيني. حذر مدربه وو جينغوي الاربعاء انه لن يتساهل معه من الان وصاعدا “لقد تحدثت معه اليوم عن التكتيكات، ولكن لن اسمح له باللعب حاليا، انه ليس جاهزا بدنيا”.

وتابع المدرب الذي خلف الاوروغوياني غوستافو بوييت المستقيل من منصبه”انه و(الكولومبي فريدي) غوارين يعانيان من زيادة الوزن. يتعين علي ان اكون مسؤولا عن الفريق وعن اللاعبين. فعندما تكون على ارض الملعب ولا يمكنك ان تلعب مئة بالمئة، فلا فائدة منك على الإطلاق”.

وبينما من غير المحتمل ظهور تيفيز نهاية هذا الاسبوع في دربي شنغهاي ضد سيبغ الذي يضم البرازيليين هولك واوسكار، اشاد به مدربه مؤكدا ان الارجنتيني يصارع لانقاص وزنه.

وقال “تيفيز ايجابي جدا ومركز في التمارين، حتى انه بدأ يخضع لحصص إضافية من تلقاء نفسه. هذا هو السلوك الذي يحتاج اليه الفريق والمرحب فيه في هذه الظروف. بهذا التصرف، سنعرف كارلوس تيفيز مختلفا”.

وتابع “خبرة وموهبة تيفيز ليستا موضع شك، وليس بحاجة لاثبات نفسه في الدوري الصيني. واجه بعض المشكلات في التأقلم منذ قدومه، لكننا نرى ان قدومه اثار اهتماما اضافيا بشنهوا”.

وبحسب بوييت الذي صرح لصحيفة لا ناسيون في ايار/مايو “البعض يعاني أكثر من الآخرين في موضوع التغذية، وهذا ما حصل مع تيفيز”، موضحا ان المجموعة الاميركية الجنوبية في النادي عادت الى المشاوي التقليدية.

وحصل تيفيز الشهر الماضي على اذن بالعودة الى بلاده للعلاج من الاصابة، وبالطبع لتحسين شهيته. ( AFP )