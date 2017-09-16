مئات يتظاهرون في برلين رفضاً للهجمات ضد مسلمي أراكان

تظاهر المئات، مساء الجمعة، في العاصمة الألمانية برلين احتجاجاً على الهجمات ضد مسلمي إقليم “أراكان” في ميانمار.

وأشرفت جمعية “مبادرة مسلمي برلين” على المظاهرة التي شهدت مشاركة واسعة من الأتراك المقيمين في العاصمة الألمانية، حيث تجمعوا في ميدان “ألكسندر بلاتز” وساروا بعدها نحو بوابة “براندربيرغ” التاريخية.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من حكومة ميانمار، وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل، “أوقفوا المجازر بحق المسلمين العاجزين في ميانمار”، مرديين هتافات مثل “النساء يريدن الحياة”، و”الروهنغيا يريدون الحياة”.

كما رفع المتظاهرون ملصقات عليها صور لمسلمي أراكان المضطهدين، وانتهت التظاهرة أمام ميدان “باريزر” بالدعاء لمسلمي الروهنغيا.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يشن جيش ميانمار ومليشيات بوذية هجمات بحق مسلمي “الروهنغيا”؛ ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من “الروهنغيا”، حتى السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق ناشطين حقوقيين.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، الإثنين الماضي، أن عدد اللاجئين من “الروهنغيا” في بنغلاديش وصل 370 ألف.

ودعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، السلطات في ميانمار إلى اتخاذ “خطوات فورية” لوقف العنف في “أراكان”.

وكانت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” الحقوقيتان الدوليتان، دعتا مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف “التطهير العرقي” بحق أقلية “الروهنغيا”. (ANADOLU)