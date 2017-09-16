ماركينيوس : استيعاب ألفيس للفرنسية أفضل من نيمار

اعترف مدافع #باريس_سان_جيرمان ، البرازيلي #ماركينيوس ، بأنه يساعد زميله في الفريق نيمار دا سيلفا لتعلم اللغة الفرنسية، مشيراً إلى أن نجم “السيلساو” الذي انتقل هذا الصيف لصفوف “بي إس جي” مقابل 222 مليون يورو، ما زال يواجه صعوبات في اللغة مقارنة بداني ألفيس الذي يفهم الفرنسية بشكل جيد جداً.

وقال ماركينيوس في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام ليون في الجولة 6 من الدوري الفرنسي: “نيمار ما زال يواجه بعض الصعوبات في اللغة، لكنه يحاول ويسألني كيف يقول هذا أو ذاك، أو كيف يطلب عصير البرتقال في مطعم ما؟”.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح أن البرازيلي أيضاً داني ألفيس أحرز تقدماً أكثر من نيمار.

وأضاف ماركينيوس: “داني لعب كثيراً مع فرنسيين ويعرف بعض الكلمات ويفهم الفرنسية بشكل جيد جداً”. ( EFE )