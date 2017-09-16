مسؤول في الحرس الثوري : اخترقنا مراكز قيادة الجيش الأمريكي في سوريا

زعم مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تمكنت خلال السنوات الأخيرة من اختراقِ مراكز قيادة الجيش الأميركي في سوريا والعراق، بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء.

واعتبر المسؤول الإيراني، بحسب ما أوردت قناة “العربية” أن السفن وحاملات الطائرات الأميركية في المنطقة كانت في فترة زمنية سابقة تشكل خوفاً للدول، ولكنها، بحسب رأيه، تحولت اليوم إلى أهداف.

وفي استعراض للقوة تابع المسؤول أن طهران تمتلك قنبلة تزن 10 أطنان، وهي ذات قدرة تدميرية هائلة.