متصفح ” غوغل كروم ” يوقف صوت المحتوى العامل تلقائياً

أعلنت شركة #غوغل أن متصفحها للويب المسمى #كروم سوف يخوض حرباً مع المحتوى الذي يعمل بشكل تلقائي، حيث سيعمل المتصفح ابتداءً من العام المقبل تلقائياً على تشغيل جزء معين من المحتوى عند عدم تشغيل مقطع الوسائط المتعددة للصوت أو عند إبداء المستخدم اهتماماً بمحتوى الوسائط المتعددة، وتتبع عادة مقاطع الفيديو التي تعمل بشكل تلقائي مبدأ تشغيل الصوت مع الفيديو عند فتح علامة تبويب جديدة في المتصفح، الأمر الذي قد يزعج المستخدم.

وأوضحت عملاقة البحث أن النسخة 64 من متصفحها كروم Chrome 64، والتي سوف تكون متاحة للجمهور في بداية العام المقبل، ستسمح بتشغيل الفيديوهات التي تعمل تلقائياً فقط عندما يكون الصوت غير واضح أو عندما يعرب المستخدم عن اهتمامه بالمحتوى، ووفقاً لملاحظات مطور المتصفح تفيد هذه الخاصية المستخدمين أثناء النقر أو الضغط في مكان ما على الموقع أثناء التصفح أو إضافة الموقع إلى الشاشة الرئيسية على الهاتف المحمول أو تشغيل الوسائط بشكل متكرر على الموقع.

وقد لا يمتلك جميع المستخدمين التفضيلات نفسها بالنسبة للوسائط المتعددة التي تعمل بشكل تلقائي، لذا ترغب غوغل في السماح للمستخدمين بكتم أو إلغاء كتم كامل موقع الويب، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، وقد بدأت الشركة تجربة هذا الخيار خلال الشهر الماضي، والآن جرى الإعلان عن الميزة ووضع جدول زمني واضح لوصلوها إلى المستخدمين.

وسوف تعطي نسخة كروم Chrome 63 للمستخدمين خيار جديد لتعطيل الصوت بشكل كامل للمواقع الفردية، على أن يستمر خيار كتم الموقع خلال جلسات التصفح، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص متى وأين سوف يجري تشغيل الصوت، بينما تنقل نسخة Chrome 64 عناصر التحكم إلى المستوى التالي، بحيث يسمح هذا الإصدار بتشغيل تلقائي فقط عندما يريد المستخدم تشغيل الوسائط.

ويجري تطبيق التغييرات عبر إصدارات غوغل كروم للأجهزة المحمولة وحواسيب سطح المكتب، وسوف يكون لمثل هذا الخيار تأثير كبير على قرارات ناشري الويب، مما يعود بالنفع على المستخدمين، وذلك مع بلوغ الحصة السوقية العالمية للمتصفح حوالي 55 %.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر يونيو (حزيران) أن متصفحها للويب سوف يحصل على مانع إعلانات مدمج، بحيث يحظر المانع جميع الإعلانات على الموقع، بما في ذلك إعلانات غوغل الخاصة، في حال كان إعلان واحد فقط لا يستوفي المعايير المطلوبة، ومن المقرر أن تصل هذه الميزة إلى المتصفح في أوائل عام 2018.