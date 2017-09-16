نصفهم أطفال .. تركيا : ضبط عشرات السوريين خلال محاولتهم الوصول للجزر اليونانية

ألقى خفر السواحل التركي، الأربعاء الماضي، القبض على 44 لاجئاً سورياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بمقاطعة ديديم، بمحافظة أيدن، أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية باستخدام قارب مطاطي.

وقالت صحيفة حرييت التركية، أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن خفر السواحل بالمقاطعة تحقق من وجود قارب مطاطي يحمل لاجئين سوريين يقترب من جزيرة بولاماتش اليونانية.

وسارع الخفر بالتوجه لموقع القارب، حيث ضبط على متنه 44 لاجئاً، بينهم 21 طفل، و13 امرأة، وتم تحويلهم إلى مديرية الهجرة الخاصة بالمقاطعة، بعد خضوعهم للفحص الطبي.