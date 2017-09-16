رفعت الأسد يرد على شائعات وفاته ضاحكاً : ” إذا هني زعران وغير أخلاقيين شو بساوي ” ! (فيديو)

نشر “سوار الأسد” ابن جزار حماة وأحد أكبر المجرمين في تاريخ سوريا، رفعت الأسد، مقطعاً مصوراً، دحض فيه الشائعات التي تحدثت أول أمس الجمعة عن وفاة والده.

وقال سوار في المقطع الذي نشره على صفحته في فيسبوك، مساء السبت: “يا مرحبا رح فرجيكون فيديو أحباءنا رح ينبسطو كتير فيه ويرتاحو وأعدائنا رح يتشاءمو أكيد”.

وعلق ابن جزار حماة الذي يصنف نفسه “معارضاً” بالقول: “الى من يصدر هذه الاقاويل والاكاذيب اقول انتم لاتنالو من عزيمتنا واصرارنا .. لا يكلّون ولا يملّون من كذبهم ودجلهم لا يخجلون لم تنفع معهم كل الافتراءات حتى وصلت بهم الوقاحة واليأس لقولهم أن والدي فارق الحياة !! كم هم يائسون وبائسون الجبل الشامخ لا تهزه الرياح، ولا جميع الاكاذيب والاشاعات وسيبقى صامد وسورية صامدة.. لن ينالوا منها ،مهما علا النباح ..القافلة تسير ..وليخسأ الحاقدون”.

وظهر في المقطع المصور شخص يقوم بتصوير رفعت الأسد إلى جانب عدة أشخاص، ويقوم بالاستفسار منه عن الشائعات التي تحدثت عن وفاته، مع الإشارة إلى تاريخ السبت، للدلالة على أن المقطع مصور حديثاً.

ورد رفعت على سائله بالقول: “إذا هني زعران وغير أخلاقيين شو منساوي”.

وكان شقيق قائد الحركة التدميرية ممسكاً بصحيفة الحياة السعودية بيده، مظهراً عناوين السبت، للدلالة أيضاً على أن التصوير “حديث”.

وكانت انتشرت على نحو واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، معلومات لا مصدر لها تفيد بأن رفعت توفي في أحد المستشفيات الفرنسية.

وتزامنت هذه الأنباء مع تقرير لصحيفة “تايمز” البريطانية، قالت فيه إن “بريطانيا بدأت بتجميد أصول وممتلكات رفعت الأسد، والتي تتضمن عقارات بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، في خطوة جاءت متأخرة، حيث تأتي بعد سنوات من المطالبة بها”.