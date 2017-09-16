هولندا : أطفال هولنديون يسجلون أغنية للحث على التبرع لصالح أطفال سوريا ( فيديو )

سجل ثلاثة أطفال هولنديين أغنية، لحث المتبرعين على دفع الأموال لصالح الأطفال السوريين، بهدف شراء مستلزمات العام الدراسي الجديد.

وقالت صحيفة “نيوز” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الأطفال صوروا فيديو كليب تحت اسم “the game” تزامناً مع بدء السنة الدارسية.

وجاء في كلمات الأغنية التي غناها الأطفال: “لدي تابلت وآيفون و18 لعبة وكاميرا، إذا كنت تريد حقاً معرفة ما تستطيع إعطاءه لي، أعطِ الأموال للأشخاص الذين يحتاجونها حقاً”.

وتأمل فرقتهم “The boo boys” من هذه الأغنية أن تشجع الناس على التبرع لصالح اليونيسيف، والهدف من ذلك هو شراء حقائب مدرسية لأطفال سوريا.

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم بها هؤلاء الأطفال بأداء أغان من أجل أهداف سامية، حيث قاموا سابقاً بتسجيل أغنية من أجل عدم ارتداء فرو الحيوانات الحقيقي.