هولندا : لاجئون يديرون جزءاً من سجن بعد تحويله لفندق ( فيديو )

بدأ عدد من اللاجئين، بينهم سوريون، بإدارة جزء من سجن بايلمربايس في هولندا، بعد إغلاقه مطلع العام الجاري، وتحويله لفندق.

وقالت هيئة الهولندية الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن جزءاً من سجن بايلمربايس أصبح فندقاً مؤقتاً يديره اللاجئون، بمبادرة من منظمة “Movement on the Ground”، حيث تسعى هذه المنظمة من خلال هذا الفندق، للإشراف على اللاجئين في بناء حياة جديدة.

وقالت نينا شميتز، مديرة المشروع: “من المؤكد أن التوظيف هو الطريقة الأفضل والأكثر فعالية من أجل دمج اللاجئين، هذا هو صلب وأساس هذا المشروع الاستثنائي”.

وتم تدريب اللاجئين من قبل أشخاص يعملون في مجال الفنادق، قبل أن يبدؤوا عملهم في فندقهم الجديد “ذا موفمنت”، والذي يحتوى على 16 غرفة تتسع لشخصين، وقد تم حتى الآن حجز الكثير منها.

ويسعى النزلاء الجدد لاختبار شعور النوم في السجن سيء السمعة، وخاصة أبناء العاصمة أمستردام.

السجن الذي تم إغلاقة بتاريخ (1/2/2017)، بات جزء منه أيضاً مركزاً لإيواء اللاجئين، (AksAlser.com)، كما تحولت أجزاء أخرى لمكاتب لعشرات الشركات.

وستبقى أبواب الفندق مفتوحة حتى نهاية العام، حيث من المقرر هدم الأبراج الخمس للسجن، بهدف إعادة بنائها وتحويلها إلى 1350 منزل للإيجار والبيع، وإلى مراكز صحية ومدرسة ومطعم.