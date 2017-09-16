وسائل إعلام تركية : القبض على تاجر مخدرات سوري في أضنة ( فيديو )

ألقت قوات الأمن التركية القبض على “تاجر مخدرات سوري”، وعثرت بحوزته على 800 حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، في مدينة أضنة، جنوبي تركيا.

وقالت وكالة أنباء “دوغان”، أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ فرع مكافحة المخدرات، التابع لمديرية الأمن العام في مدينة أضنة، وصله بلاغ بحدوث عراك بين السوري (محمود.م – 32 عاماً)، ومواطنين أتراك حول مادّة مخدّرة، كانوا قد اشتروها من السوري في حي حاندين.

وتوجهت قوات الأمن إلى العنوان المذكور، وداهمت منزل السوري محمود برفقة الكلاب المدرّبة، حيث عثرت على 800 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة.

وتم تحويل المتهم السوري إلى المحكمة، بعد الاستماع لأقواله في مديرية الأمن العام.