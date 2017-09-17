ألمانيا : أب ” مخمور ” يصطحب رضيعه الى إحدى الحفلات و يضعه على صندوق مكبر الصوت

ألمانيا : أب ” مخمور ” يصطحب رضيعه الى إحدى الحفلات و يضعه على صندوق مكبر الصوت

اصطحب أبٌ مخمور رضيعه معه إلى إحدى الحفلات في ألمانيا، ووضعه على صندوق مكبر الصوت.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الأب أخذ طفله الرضيع (11 شهراً) إلى مكان الحفلات “فينسينهايمر كيرب”، في مدينة باد كريوزناخ، بولاية راينلاند بفالز.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن الحادثة وقعت صباح أول أمس الجمعة، وأبلغ على إثر ذلك عدد من الحضور رجال الشرطة، والتي قدمت للمكان.

ووضع الأب الواقع تحت تأثير الكحول طفله على صندوق مكبر الصوت، من أجل الانغماس في شرب الكحول بحسب تقرير الشرطة.

واصطحبت والدة الطفل طفلها إلى المنزل بعد تلقيها بلاغ من الشرطة، والتي قالت أنه على الأب أن يبحث عن مأوى آخر بعيداً عن منزله في تلك الليلة.