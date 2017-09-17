ألمانيا : الشرطة تضبط رجلاً سورياً يقود سيارته بشهادة مزورة

احتجزت الشرطة الألمانية شهادة سورية مزورة لقيادة السيارات، كان يستخدمها لاجئ سوري.

وفي التفاصيل، قالت شرطة براندنبورغ على موقعها الرسمي، الخميس الماضي (14/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دورية شرطة أوقفت سيارة بي إم دبليو، كانت في طريقها على الأوتستراد الدولي 24.

واكدت الصحيفة ان سائق السيارة كان سورياً، يبلغ من العمر 43 عاماً، ولا يحمل شهادة قيادة رسمية، وعندما حاول إظهار شهادة قيادته السورية، بالإضافة للترجمة الخاصة بها، تبين أنها مزورة.

وقالت الشرطة إن السوري كان بحاجة إلى شهادة ألمانية نظراً لتجاوز إقامته في ألمانيا الستة أشهر، وتم احتجاز الشهادة المزورة والترجمة، فيما تم قطع رحلة السوري.