ألمانيا : انتقادات لسياسي يميني دعا للافتخار بـ ” جنود الحرب العالمية “

وجه وزير العدل الألماني انتقادات حادة إلى أحد قادة حزب البديل من أجل ألمانيا القومي بسبب تصريحات له اعتبر فيها أن البلاد لها الحق في الفخر بإنجازات الجنود الألمان في الحربين العالميتين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة سوف يدخل البرلمان في انتخابات 24 سبتمبر.

وقد ظهر مقطع مصور للزعيم المشارك ألكسندر غاولاند وهو يقول إن لا بلد اخر واجه جرائم الماضي بالطريقة التي واجهت بها ألمانيا، وسنوات النازية “لم تعد تؤثر اليوم على هويتنا”.

ونقلت أسوشيتد برس عن وزير العدل هيكو ماس إن “أي شخص يتحدث بهذه الطريقة يجب أن يقف متهما بكونه يمينيا متطرفا.”

وأضاف الوزير الألماني أن “الوجه اليميني المتطرف لحزب البديل من أجل ألمانيا يظهر نفسه بشكل متزايد”. (SKYNEWS)